Geçti Dost Kervanı, bir öykü kitabı. Mehmet Şeker bu öyküleri yollarda, otellerde, evinin balkonunda göğe ve ufka doğru bakarken, gökte ve ufukta bu ülkenin biraz garip, biraz güzel, biraz sinirli, biraz neşeli, biraz yoksul, biraz muzip, biraz kederli, biraz yorgun ama yaşayan; ama canlı; acılı, hüzünlü de olsa canlı; rengi solmuşsa da canlı, capcanlı insanlarını görerek yazdı. İnsanları yazdı. Onların başlarından geçenleri yazdı. Bazen sevdiğimiz, bazen sövdüğümüz ama hep bizim dediğimiz, tanıdık bildiğimiz, tanış olduğumuz insanların, bizim insanımızın hikayesini anlattı. Yola düşenler, yolda kalanlar, yol iz bilmeyenler Geçti Dost Kervanı’nda buluştu.

GEÇTİ DOST KERVANI Mehmet Şeker İZ YAYINCILIK