Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
Anasayfa
Ana Sayfa > Kitap

			


			

			

			

				

				

					

					

						

						

						
İroni

						

						

														
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
													

						

							
﻿

Toplam oy: 2

						

						

					

					

					

					
					

						

							
“Uçucu”, ele avuca sığmaz şeylerin filozofu olarak tanınan Vladimir Jankélévitch, İroni başlıklı kitabıyla okuru ilginç sorular ve cevaplar ile karşı karşıya bırakıyor. İroni nedir? Sadece bir söz, yani retorik olgusu mu? Peki Batı felsefesiyle kuruluşundan beri nasıl bir ilişkisi vardır? Sokrates’te ironinin işlevi nedir? Edebiyatta, sanatta nasıl kullanılmıştır? İroni yalan mıdır? Hakikatle ne tür bir bağı vardır? Riyakârlıkla, sinizmle, skandalla nasıl ilişkilenir? Tuzakları nelerdir? İroni’de aradığı cevaplar ile Jankélévitch, bilincin bilinci ya da farkındalık olarak kavradığı ironiyi müziğe özel göndermeler eşliğinde bütün yönleriyle ele alıyor.
İRONİ
Vladimir Jankélévitch
ÇEV: Yunus Çetin
METİS YAYINLARI
							


							Bu kitabı idefix'ten sayın alın
						

						

						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

							
					
				

			

					


  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Türkiye’nin ilk ve tek polisiye kültür dergisi 221B’nin yeni sayısı çıktı!

					

				

				
				

					
Yunus Emre Anısına Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali 

					

				

				
				

					
Tolkien’in Evi Müzeye Dönüşsün Kampanyası 

					

				

								
				

					
20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu

					

				

								
				

					
Orhan Kemal Roman Armağanı 50. yılında

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
''Zaten Güzel Olan Muammanın Gölgesinde Gülmeyi Başarabilmek''

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Meloy'un Montana'sı

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Bu, gecikmiş bir yazı. Zira Amerikalı genç yazar Maile Meloy’un öykü kitabı Tek İstediğim Her İkisi Birden’in Türkçede yayınlanmasının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Oğuz Atay’ı ilk defa okuyan bir insanın karşılaşacağı şaşkınlığı kesinlikle “dolaysızlık” olarak açıklayabilirim. Atay, diğer yazarların aksine kahramanlarının arasına girip, oradan konuşmak ister. Siz de herhangi bir Atay metnini okurken, önünüzde tabaka tabaka açılan katmanlar arasında kendinize rastlarsınız. Çünkü metinler tıka basa “yarı aydın”la doludur.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Bir Metafor Olarak Metafor
						
					
					
				

																

						2 - 20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu
						
					
					
				

																

						3 - Orhan Kemal Roman Armağanı 50. yılında
						
					
					
				

																

						4 - Dostoyevski'nin Şeytanı Yahut Süregiden Fısıltı
						
					
					
				

																

						5 - ''İnsan Ancak Kendine Dışarıdan Bakınca Hakikati Fark Edebiliyor''
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap