“Uçucu”, ele avuca sığmaz şeylerin filozofu olarak tanınan Vladimir Jankélévitch, İroni başlıklı kitabıyla okuru ilginç sorular ve cevaplar ile karşı karşıya bırakıyor. İroni nedir? Sadece bir söz, yani retorik olgusu mu? Peki Batı felsefesiyle kuruluşundan beri nasıl bir ilişkisi vardır? Sokrates’te ironinin işlevi nedir? Edebiyatta, sanatta nasıl kullanılmıştır? İroni yalan mıdır? Hakikatle ne tür bir bağı vardır? Riyakârlıkla, sinizmle, skandalla nasıl ilişkilenir? Tuzakları nelerdir? İroni’de aradığı cevaplar ile Jankélévitch, bilincin bilinci ya da farkındalık olarak kavradığı ironiyi müziğe özel göndermeler eşliğinde bütün yönleriyle ele alıyor.

İRONİ Vladimir Jankélévitch ÇEV: Yunus Çetin METİS YAYINLARI