Latin Amerika edebiyatının yazarlarından Augusto Monterroso’nun Kara Koyun ve Diğer Masallar kitabı ilk kez Türkçede. Üçlemenin sonuncusu olan ve 40 öykünün yer aldığı bu kitapta, toplumsal düzendeki çarpıklıklar hicvedilirken kültürel incelikler de ortaya seriliyor. İronik üslubuyla Monterroso birbirinden bağımsız olay dizilerine sahip sıra dışı konuları işliyor.Fabl ve masalların mecazi anlatımla iç içe geçtiği öykülerde Homeros’a, Ulysses’e, Gregor Samsa’ya göndermeler bulunuyor.
KARA KOYUN VE
DİĞER MASALLAR
Augusto Monterroso
ÇEV: Mehmet Sait Şener
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