Kanada edebiyatının özgün ismi David Chariandy, ödüllü romanı Kardeş’te önyargılara ve küçümsenen hayatlara odaklanıyor. Toronto’nun dışındaki Park adlı bu yerde Michael ve Francis adında iki kardeş yaşıyor. Trinidad’dan göçmüş bir ailenin çocukları. Anneleri para kazanabilmek için iki işte çalışırken Francis geleceğini müzikte görüyor. Küçük kardeş Michael’ın aklında lisenin en akıllı kızı Aisha var. Günlük yaşamın koşuşturmasında kaybolup giderlerken bir akşam Park’ta silah sesleri duyulacak. Bu sesler hepsinin hayatını değiştirecek çünkü...

KARDEŞ

David Chariandy

ÇEV: Begüm Kovulmaz

TURKUVAZ KITAP