Huzur içinde yaşayan bir ailenin karşı karşıya kaldığı bir felaket, mutlu hayatlarını giderek korkunç ve değersiz bir zaman dilimine dönüştürür. Derinlere işleyen yoğun acı karşısında yaşadıkları azap yüzünden onları bir arada tutan çember kırılır. Çocuklarıyla aldıkları hazzın etrafını çeviren o dehşette kaybolmamak adına karı kocanın savrulduğu yabani tutkular ikisini de farklı karakterlere büründürür. Belli belirsiz bir tehlikeye sürüklendiklerinden habersiz, acılarıyla yüzleşirler. Mehmet Rıza Kasımpatı’nda iyi bir insanın kötülüğe doğru evrilen değişimini tuhaf bir şefkatle yazıyor.