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Kasımpatı

						

						

														
							

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Huzur içinde yaşayan bir ailenin karşı karşıya kaldığı bir felaket, mutlu hayatlarını giderek korkunç ve değersiz bir zaman dilimine dönüştürür. Derinlere işleyen yoğun acı karşısında yaşadıkları azap yüzünden onları bir arada tutan çember kırılır. Çocuklarıyla aldıkları hazzın etrafını çeviren o dehşette kaybolmamak adına karı kocanın savrulduğu yabani tutkular ikisini de farklı karakterlere büründürür. Belli belirsiz bir tehlikeye sürüklendiklerinden habersiz, acılarıyla yüzleşirler. Mehmet Rıza Kasımpatı’nda iyi bir insanın kötülüğe doğru evrilen değişimini tuhaf bir şefkatle yazıyor.
KASIMPATI
Mehmet Rıza
BEŞBALIK YAYINEVI
							


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Birkaç sene önce, yazar arkadaşlarla oturup şu meseleyi tartışmıştık: Yazdıklarımızı hiç kimsenin okumayacağını bilsek, yine de yazar mıydık? “Okur” olmadan yazdıklarımız bir işe yarar mıydı? Hele ki okuruyla konuşan, okuru da kurmacanın içine davet eden, hatta onu hikâyesinin bir kahramanı haline getiren yazarlar ne yapardı okur olmasa?

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Doksanlı yılların sonu olmalı. Yaşadığım taşra şehrinde sadece bir tane olan müzik mağazasına gidip gelip Pink Floyd’un The Dark Side of the Moon albümünü soruyordum sürekli, geldi mi gelmedi mi diye… Çünkü müziğin bir kaset ya da CD marifetiyle dinlendiği zamanlardı ve sevdiğiniz bir grubun albümünün çıktığını duymanız ayrı dert, o albümün sizin yaşadığınız şehre ulaşması ayrı dertti.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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