Lise Öğretmeni̇ Pedersen’in Ülkemize Musallat Olan Büyük Siyasi̇ Uyanişa Dair Anlatısı

Dag Solstad Türkçedeki yolculuğuna Mahcubiyet ve Haysiyet’le unutulmaz bir başlangıç yapmış, okurlardan büyük ilgi görmüştü. Şimdiyse lise öğretmeni Pedersen’in şahsında bütün bir kuşağın hayallerini, dünyayı değiştirme arzusunu, mağlubiyetten sonraki şaşkınlığını ve iç hesaplaşmalarını bazen hüzün bazen mizahla, ama hep tutkuyla anlatıyor. Hayalleri aile kurmanın ve saygın bir öğretmen olarak sade bir hayat sürdürmenin ötesine uzanmayan öğretmen Knut Pedersen ilk görev yeri olan taşra kasabasına geldiğinde yıllardan 1968’dir. Dünyanın dört bir yanında esen değişim rüzgârı Norveç’in taşrasına da ulaşmıştır.

LİSE ÖĞRETMENİ PEDERSEN’IN ÜLKEMİZE MUSALLAT OLAN BÜYÜK SİYASİ UYANIŞA DAİR ANLATISI Dag Solstad ÇEV: Banu Gürsaler Syvertsen YKY