Bir filarmoni orkestrası savaşın sesini bastırabilir mi? Bir güzellik yarışması savaşın kurallarını ne ölçüde altüst edebilir? Sivil direnişin en kuvvetli örneğini gösteren Saraybosna halkını dramatik bir şekilde değil, onlarla yakınlık kuran bir gözlemle ele alıyor Ingrid Thobois. Dünyanın farklı ülkelerinde öğretmenlik yapan yazar, birçok alanda kalemiyle ödüller kazandı. İstanbul’da yaşayan Thobois, Sollicciano’dan sonra Türkçedeki ikinci romanıyla okur karşısında. Miss Sarajevo, hem kişisel bir tarihin hem de yakın dünya tarihinin sızlayan yaralarının arasından geçen bir yolculuk anlatısı olarak dikkat çekiyor.

MİSS SARAJEVO & VEYA KENDİNDEN KAÇAN BİR ADAM Ingrid Thobois ÇEV: Özge Akkaya SALTOKUR YAYINEVİ