Mustafa Kutlu ülkemizin en önemli hikâyecilerinden biri. Şimdiye kadar yazdığı sayısız öyküde Anadolu insanını, onun büyükşehirde tutunma çabasını, arayışını, savruluşunu anlatan Kutlu, kendine özgü dili ve tarzıyla da Türk edebiyatı içinde özel bir yerde duruyor. Prof. Dr. Alpay Doğan Yıldız Mustafa Kutlu hikâyeciliği üzerine yazdığı makaleleri Mustafa Kutlu Hikâyeciliği Hikmet ve Ahenk kitabında bir araya getirdi. Kitapta Kutlu’nun hikâyelerinin hikmet yönünü olduğu kadar ahenk yönünü de anlamaya ve anlatmaya gayret eden yazar, bu çalışmasıyla okurlara Kutlu külliyatıyla ilgili toplu bir bakış elde etme imkânı sunuyor.

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