SARS’ı hatırlıyor musunuz? Ya kuş gribini? Ebolayı, kolerayı? Her seferinde panikledik ama salgın dinince bulaşıcı hastalıkları görmezden gelme haline geri döndük. Şimdiyse her şey için çok geç. Hastalık aramızda. Dehşete mi kapılacağız, yoksa bu konuda bir şeyler yapmayı mı deneyeceğiz? Pandemi: Koleradan Koronavirüslere Dünyayı Sarsan Virüsler kitabında Sonia Shah, önce tarihin derinliklerine iniyor, sonra Çin’deki hayvan pazarlarına gidiyor ve bizlere SARS’tan Ebola’ya, koleradan koronavirüslere bir virüs tarihçesi sunuyor.

PANDEMİ - KOLERADAN KORONAVIRÜSLERE DÜNYAYI SARSAN VIRÜSLER Sonia Shah ÇEV: Cihat Taşçıoğlu SAHI KITAP