34 yıllık kısa ömründe yazdığı metinlerle manevi keşiflerin peşinde olan, sohbet havasındaki üslubuyla dikkat çeken ve hikmetli tavrı işaret eden Weil, Türkiye’de Kişi ve Kutsal, Felsefe Dersleri, Allah Aşkı Üzerine Düzensiz Düşünceler eserleriyle okurun dikkatini çekti. Kenan Sarıalıoğlu’nun özenli çevirisiyle dilimize kazandırılan Tanrıyı Beklerken ise Fransız filozof ve sosyolog Weil’in Tanrı sevgisi üzerine kaleme aldığı denemeler ve mektuplardan oluşuyor. Yazar için Tanrı’nın son derecede uçsuz bucaksız sevgisi, zamanın ve mekânın sonsuzluğu üstünden gelir bulur bizi. Bizim bekleyişimizden azadedir O’nun gelişi; ama zamanında gelir.