Gazeteci-yazar Halil Solak’ın Prof. Dr. İsmail E. Erünsal ile yaptığı uzun soluklu söyleşi hayatını Osmanlı kültür tarihine adayan bir ilim adamının belgelerden elyazmalarına, arşivlerden kütüphanelere uzanan keşiflerle dolu yolculuğa çıkartıyor. Erünsal’ın İstanbul Üniversitesi’nden İngiltere’ye uzanan eğitim yılları, üniversite hocalığıyla açılan Yirmi İki Mürekkep Damlası, imparatorluk coğrafyasında kitap ticaretinin ve kütüphanelerin gelişimi, padişahların kitaplarla ilişkisi, Osmanlılarda kadınların okuduğu kitaplar, sıbyan mektepleri, dünden bugüne sahaflığın seyri, kütüphanelerin ve arşivlerin güncel durumuna dair değerlendirmeleriyle sürüyor.
YİRMİ İKİ
MÜREKKEP DAMLASI
İsmail E. Erünsal, Halil Solak
TİMAŞ YAYINLARI