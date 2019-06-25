“İyi kurulmuş radyo oyunu şiir yorumu gibidir”

Behçet Necatigil sadece şiirleriyle değil çevirileri, yazıları, mektupları ve radyo oyunlarıyla da Türk edebiyatının ustalarından biri. Yapı Kredi Yayınları yazarın 1966-1977 yılları arasında radyoda yayınlanan 12 uyarlamasını “Konuş ki Göreyim Seni” kitabında bir araya getirdi.

Yazarın, Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye, Aziz Efendi ya da Nâbizâde Nâzım gibi yazarlardan uyarladığı eserlerin yanı sıra Kerem ile Aslı, Melikşah ile Güllühan, Tayyarzâde gibi halk hikâyelerinden mikrofona konan bu oyunlar Necatigil’in beslendiği kaynakları görmek bakımından da birer ipucu değeri taşıyor. Radyo oyununu şiire en yakın tür olarak gören Necatigil, iyi kurulmuş, diyalogları iyi ayarlanmış radyo oyununun bir şiir yorumu olduğunu söyler. Ona göre radyo oyununda her şey kulakla, kulak yoluyla görülür ve karanlık, yanan lâmbalarla değil, konuşmalar, iç monologlar, sesler ve hayalde bütünleşmelerle açılır, ağarır.