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    16-07-2019

						
15 Temmuz Demokrasi Kahramanları 15 ülkede anıldı 

						

							
							

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Yunus Emre Enstitüsü 15 ülkede anma etkinlikleri düzenledi. Sırbistan, Japonya, Pakistan, Bosna Hersek, Malezya, Katar, Rusya, Mısır, Afganistan, Hırvatistan, Güney Afrika, Romanya, Bahreyn, Filistin ve Arnavutluk gibi dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde 15 Temmuz demokrasi kahramanlarımız saygıyla anıldı. 
 
Demokrasi mücadelemizi dünyaya anlatmak için önemli sorumluluklarımız var
15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında görüşlerini belirten Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Bu darbeye asker, devlet görevlileri veya belirli bir statü grubu değil, öncelikle halk müdahale etti. Türk halkı darbecilere karşı, tarihte eşine az rastlanır korkusuz ve kararlı bir duruş sergiledi. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi adına 10 yıldır dünya çapında faaliyetler yürüten enstitümüzün; halkımızın bu demokrasi mücadelesini dünyaya anlatmak adına önemli bir sorumluluğu var. Hain girişimin üçüncü yılında dünyanın 15 farklı ülkesinde demokrasi mücadelemizi geniş kitlelerle buluşturduk. “dedi.
						

						

						
						
												

							
							

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