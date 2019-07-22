455 yıllık Kur’an-ı Kerim restore ediliyor

Cildi keçi derisi ve sıvama altın ile hazırlanan 455 yıllık Kur’an-ı Kerim, restorasyonunun tamamlanmasının ardından meraklıların ilgisine sunulacak. Milli Saraylar envanterine kayıtlı eserin cilt restorasyonu Milli Saraylar İdaresi Cilt Atölyesi Kurucusu mücellit Ahmet Kurnaz tarafından yapılıyor. Restorasyonu tamamlanmak üzere olan Kur'an-ı Kerim, arşiv kayıtlarına göre saraya Sultan 2. Mahmut'un eşlerinden Dilseza Başkadın Efendi'nin ikinci odacısı Nadire Kalfa tarafından 1 Temmuz 1816'da vakfedildi. Aynı belgeye düşülen notlara göre eser, 10 Şubat 1564'te reyhani hattıyla Ali Eş-Şehir bi Ebi'l-Hasan El-Useyli isimli hattat tarafından yazıldı.
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