Ara Güler’in izinde İstanbul

Söz konusu İstanbul olduğunda kentin hafızasında ve anılarımızın tarihinde Ara Güler’in çok önemli bir yeri vardır. İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde 29 Mayıs’ta açılan “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” sergisi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve sanatçının zihnimizdeki İstanbul bilincinin yaratılmasındaki payını hatırlatıyor bir kez daha. İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergide fotoğrafların yanı sıra çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemeraya da yer veriyor. Sergi 17 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilir.