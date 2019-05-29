Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    29-05-2019

						
Ara Güler’in izinde İstanbul 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Söz konusu İstanbul olduğunda kentin hafızasında ve anılarımızın tarihinde Ara Güler’in çok önemli bir yeri vardır. İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde 29 Mayıs’ta açılan “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” sergisi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve sanatçının zihnimizdeki İstanbul bilincinin yaratılmasındaki payını hatırlatıyor bir kez daha. İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergide fotoğrafların yanı sıra çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemeraya da yer veriyor. Sergi 17 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilir.
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Dünyanın en lüks kırtasiye ürünü! 

						
Fransız devi Louis Vuitton, sanatseverler ve kalem, kırtasiye tutkunları için şık ve bir o kadar da lüks bir tasarıma imza attı.

						
					

					

					

										

					

						
Semiha Berksoy Doodle oldu

						
Küresel arama motoru Google, özel günler için hazırladığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

						
					

					

					

										

					

						
Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi

						
Pera Mü

						
					

					

					

										

					

						
Nuri Bilge Ceylan fotoğrafları Baksı Müzesi’nde 

						
Yalnızca filmleriyle değil fotoğraflarıyla da sevdiğimiz yönetmen, senarist ve fotoğrafçı N

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Ara Güler’in izinde İstanbul 

					

				

				
				

					
Dünyanın en lüks kırtasiye ürünü! 

					

				

				
				

					
Semiha Berksoy Doodle oldu

					

				

								
				

					
Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi

					

				

								
				

					
Nuri Bilge Ceylan fotoğrafları Baksı Müzesi’nde 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Sanat eleştirmeni Samed Karagöz, gazete ve dergilerde çağdaş sanat hakkında kaleme aldığı yazılarını Kamçatka (Profil Yayınları) adlı kitabında bir araya topladı. Karagöz, sanat üzerine yazarken, eleştirirken sanata karşı gösterdiği tutkulu bağlılığı ve sevgiyi hiç kaybetmeden, okuru için özel bir yol haritası da çiziyor.

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Küresel Roman: 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Edebiyat eleştirmeni Adam Kirsch, Küresel Roman - 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak kitabında bir romanı küreselleştiren şey nedir sorusunun yanıtını arıyor.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kitaplarla ilgili internet sitelerini, dergileri karıştırdığınızda karşınıza çıkan en ilgi çekici içerik, “Hangi kitabı okumalıyım?” sorusuna verilen cevaplardır. Bu cevaplar genelde ortalama bir anlayışın yansımasıdır. Kitap okumak seçkin bir eylemdir ve kitap okuyacak kişi de, bu özel eylemi gerçekleştirmek için en “seçkin” kitabı bulmalıdır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						3 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						4 - Savaşların Palyaçosu; Heinrich Boll
						
					
					
				

																

						5 - Uzun İhsan Efendi!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap