Bir görsel kültür labirenti: Bülent Erkmen'in "Remix" sergisi

Türkiye’de tasarım denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Bülent Erkmen, hem sanat hem edebiyat dünyamızın görsel kültürünü derinden etkilemiş bir tasarımcı. Kitap tasarımına yön veren işleriyle de tanıdığımız Erkmen'in Akbank Sanat’ta açacağı “Remix” başlıklı sergi, Türkiye’nin kültürel üretiminin tarihini görmek açısından önem teşkil ediyor.
Sergide, Erkmen’in grafik tasarımın tüm alanlarında ürettiği işlerin (kitap, dergi, afiş, logo…) yanı sıra, tiyatro alanındaki çalışmalar ile eşarp, gömlek, takı, çini, halı gibi üç boyutlu nesne tasarımları da labirentimsi bir kurguyla 40 yıllık emek birikimini ortaya koyuyor.
“Remix” 31 Mayıs’a dek Akbank Sanat’ta ziyaret edilebilir.
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