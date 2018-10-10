Ferrante’nin “Karanlık Kız”ı sinemaya uyarlanıyor

Napoli Dörtlemesiyle tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Elena Ferrante bir süredir The Guardian’da makaleler kaleme alıyor. Ferrante, geçtiğimiz hafta gazetedeki köşesinde, Napoli romanlarından önce yazdığı The Lost Daughter adlı kitabının sinemaya uyarlanacağını duyurdu.



Everest Yayınları tarafından Türkçeye Karanlık Kız adıyla kazandırılan kitap, ABD’li ünlü oyuncu Maggie Gyllenhaal tarafından sinemaya uyarlanacak. Ferrante, yazısında, ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak olan Gyllenhaal’un başarılı olmasını canı gönülden istediğini dile getirdi: “Bu hikaye artık onun. (...) Bir kadın yönetmen kitabımı uyarlamak isterse, ona bu roman benim, benim perspektifimden bakmalısın, diyemem asla. (...) Yine de, bir yanım, Gyllenhaal’un benim imgelerime sadık kalmasını, benim çizdiğim sınırlardan uzaklaşmamasını istiyor.”



Karanlık Kız orta yaşlı boşanmış bir kadının çıktığı tatilde hayat muhasebesine girişmesini anlatıyor. Leda adlı karakterimiz artık yetişkinliğe ulaşan iki kızını nasıl yetiştirdiğini, onları hayata nasıl hazırladığını da sorguluyor.

Maggie Gyllenhaal ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturacak



Gyllenhaal filmin haklarını almak için Ferrante’ye bir mektup göndermiş, Ferrante de eğer filmi bizzat o yönetirse haklarını ona vereceği yönünde bir cevap yazmış.



Uyarlama süreci devam eden filmi ne zaman izleyebileceğimiz sorusuna kesin bir yanıt vermek zor.





Kaynak: Vulture & The Guardian