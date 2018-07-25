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    25-07-2018

						
"Good Omens"ta Frances McDormand'ın çok özel bir rolü var!

						

							
							

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İthaki Yayınları etiketiyle Türkçeye Kıyamet Gösterisi adıyla kazandırılan Good Omens’ın televizyona uyarlandığını duymadım demeyin sakın, Neil Gaiman ve onun sayısı her geçen gün artan hayranları sosyal medyada uzunca bir süredir dizinin heyecanını yaşıyor.
 
 
Diziden paylaşılan bir kare
 
 
Fantastik diyarların iki usta öykü anlatıcısı Neil Gaiman ile Terry Pratchett’ın birlikte kaleme aldığı Good Omens için kıyamet senaryolarının en hınzırı ve en yaratıcısı diyebiliriz pekala!
 
 
Edebiyatın rock starı Neil Gaiman (solda) sette, 
Terry Pratchett ise 3 yıl önce hayata veda etti
 


6 bölümlük bir dizi halinde 2018’in sonlarında Amazon Prime platformunda seyirci karşısına çıkacak olan Good Omens’ta David Tennant, Michael Sheen ve Jon Hamm gibi isimlerin oynadığını biliyorduk.
 
Dizinin Twitter hesabında paylaşılan kısa bir görüntü, Oscarlı oyuncu Frances McDormand’ın da Good Omens’ın bir parçası olduğunu gösteriyor. Hem de en önemli rollerden birinde, “Tanrı’nın sesi” olarak. Daha iyi bir casting düşünülemezdi herhalde!
 
 
 
Diziyi heyecanla beklemeye devam...
 
 
 
Kaynak: Radio Times
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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