Harf’ten ve Nota’dan: “… kahveden gelir sesi”

Müziği ve edebiyatı bir araya getiren “Harf’ten ve Nota’dan” dizisi yeni sezonda kültür tarihimize odaklanıyor. İlk dinleti “kahve”ye ve İstanbul kahvehanelerinde icra edilen müziklere ayrıldı. Kahvenin ve ilahiler, halk türküleri, kantolar ve tangolar pek çok farklı sesi, kültürü, geleneği bir araya getirmeyi başaran buluşma noktaları kahvehanenin öyküsünü ve müziğini izleyicilere sunacak dinleti 26 Ocak Cumartesi saat 17.00’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta.
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