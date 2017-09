Harry Potter hayranlarından cinsiyet eşitliğine destek

Harry Potter hayranlarından oluşan aktivist grup Harry Potter Alliance ve eğitimde eşitlik sağlamak üzere çalışan She's The First adlı organizasyon cinsiyet eşitliğini savunan bir kampanya için bir araya geldi: A World Without Hermione.

A World Without Hermione başlıklı kampanya eğitimde cinsiyete dayalı fırsat eşitsizlikleri üzerine yoğunlaşıyor ve kız çocuklarının eğitim hakkına ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Kampanya bu doğrultuda Harry Potter'ın hikayesini Hermione olmadan yeniden düşünmemizi istiyor.

Hikayenin başta Hermione olmak üzere Profesör McGonagall, Tonks, Ginny ve Luna gibi kadın karakterler olmaksızın geliştiği bu alternatif versiyonunda Voldemort'un galip geleceği ve herkesin öleceği vurgusu yapılıyor ve hikayedeki kadın karakterlerin bilgileri ve becerileriyle hikayenin gidişatına verdikleri yönün altı çiziliyor.

Kampaya kapsamında hazırlanmış bir de Hogwarts mektubu bulunuyor. Bu mektupta "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edildiğinizi bildirmekten mutluluk duyarız. Maalesef şu anda Hogwarts'a gelmenizi sağlayamıyoruz. Bu becerilerinizle alakalı bir durum değil ve yalnız olmadığınızı bilmenin sizi rahatlatacağını umuyoruz. Dünya genelinde binlerce kız çocuğu ayrımcılık, gelenekler, yoksulluk ya da şiddet gibi sebeplerden ya okula gidemiyor ya da okula devam edemiyor. " ifadelerine yer veriliyor.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin bu mektubu çevrelerine yaymaları ve eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri konusunda farkındalık yaratmaları umuluyor. Kampanya hakkında sosyal medya üzerinden de #WithoutHermione etiketiyle yayınlar yapılıyor.

Kaynak: The HPA Alliance