İskender Pala ve edebiyatçı gençler buluştu

Türk edebiyatının daha yakından tanınması amacıyla Türk Edebiyatı Yaz Okulu faaliyeti düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri yazar ve divan edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. İskender Pala ile bir araya getirdi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi Kütüphanesi’nde düzenlenen oturumda öğrenciler, Türkçe şiir kapsamında gazel, koşma ve ilahiler üzerine yazarla sohbet edip engin tecrübesinden istifade etti. Türk şiirindeki katmanları öğrencilere oldukça öğretici tanımlarla anlatan Prof. Dr. İskender Pala, bu katmanlara dair: “Divan şiiri bir has bahçedir, özenilmiştir. Ama halktan uzak diye zannedilen bir yapısı yoktur. Aynı konu çeşitli katmanlarda karşılık bulabiliyor. Has bahçede yetişen gül gazeldir. Kırlarda yetişen gül koşmadır. Kırlardan has bahçeye ya da has bahçeden kırlara gitmek üzere ehlileştirilen gül de ilahidir. Has bahçedeki bilgidir, birikimdir. Kırdaki vergidir, kabiliyettir; ama ortadaki irfandır, ikisinin birleşmesidir.” ifadesini kullandı.