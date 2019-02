İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali başlıyor

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin on birincisi 12 Şubat 2019 Salı günü başlıyor. Onursal Başkanlığı’nı Doğan Hızlan’ın yaptığı Uluslararası İstanbul Şiir Festivali’ne bu yıl, 12’si yurtdışından, 11’i Türkiye’den olmak üzere toplam 23 şair ve yazar katılıyor. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nde bu yıl şiir okumalarının ve müzik dinletilerinin yanı sıra çocukları şiir ve edebiyatla buluşturmak amacıyla iki özel etkinlik gerçekleştirilecek. Genç şairlerin katıldığı “Şiir Kürsüsü”nde şiirler okunacak. Gelenekselleşen Edebiyat Akademisi toplantılarında şiir ve edebiyatımızın usta isimleri İskender Pala, Rüstem Aslan ve Seval Şahin okurlarla buluşacak.

Konuk ülke Azerbaycan

Her yıl bir ülke şiirini tema olarak belirleyen festivalin bu yılki konuk ülkesi Azerbaycan. Festival kapsamında, Mehmet Can Doğan’ın yönetiminde Modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren ve Selim Babullaoğlu vereceği bir konferansın yanı sıra şairler şiir okumalarına da katılacak. Festivale katılan şairler arasında Filistin’den Asmaa Azazieh, İspanya’dan Meritxell Cucurella-Jorba, Makedonya’dan Vladimir Martinovski, Arnavutluk’tan Ermir Nika, Bosna Hersek’ten Seida Beganoviç, Ukrayna’dan Lіudmyla Diadchenko, Macaristan’dan Krisztina Tóth, Letonya’dan Laima Kota, Venezuela’dan Dannybal Reyes Umbría Türkiye’den Çiğdem Sezer, Hüseyin Akın, Mehmet Can Doğan, Gökhan Akçiçek, Çağla Meknuze, İsmail Karakurt, Sadi Karademir, Oğulcan Kütük gibi isimler bulunuyor. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 12 Şubat 2019 Salı gecesi Pera Müzesi’nde yapılacak açılış gecesiyle başlayacak. Açılışta festivale konuk olan Türk ve Dünya şairleri bir şiir dinletisi sunacak, Caz müziğin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu da bir konser verecek. Festival, geleneksel hale gelen “Şiir Hatları Vapuru” ile 16 Şubat Cumartesi günü son bulacak.