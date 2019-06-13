Japonya'da Türk Kültür Yılı etkinlikleri sürüyor

2019, Japonya’da “Türk Kültür Yılı” ilan edilirken iki ülkenin tarihî dostluğunun izlerini taşıyan “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lâle Geleneği” sergisi, Tokyo’dan sonra Kyoto Ulusal Sanat Merkezi’nde ziyarete açılıyor. Üç bölümden oluşan serginin ana teması “Osmanlı Sarayı’nda Lâle”. Sergide saray bahçelerinin ve sürekli değişen ve gelişen bir beğeni ile Osmanlı sanatının vazgeçilmezi olan lâle, saray koleksiyonlarındaki XVI. ve XIX. yüzyıllardan eserlerle anlatılıyor. Osmanlı sultanlarının saltanat sembollerinden taht, tuğra, kemer, tören matarası, ok, yay gibi eserler “Topkapı Sarayı’nda Sultan” adlı yan bölümde sergilenmekte. Serginin “Türk–Japon İlişkileri” başlıklı üçüncü kısmını; Sultan II. Abdülhamid ile İmparator Meiji’nin birbirlerine gönderdikleri hediyeler, Yamada’nın Sultan II. Abdülhamid’e hediye ettiği Samuray zırh ve kılıcı, Japon işi vazolar, mobilyalar, porselen takımları gibi Osmanlı saray koleksiyonlarındaki Japon eserleri ile Japonya İmparatorluk Koleksiyonları Müzesi’nde (Sannomaru Shozokan) bulunan Osmanlı hediyeleri oluşturuyor. Tüm bu eserler, 14 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında, Kyota’daki Ulusal Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.