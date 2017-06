John Berger filmleri Pera Müzesi'nde

John Berger üzerine bir film programı Arter, Başka Sinema ve Pera Müzesi işbirliğiyle 9-10-11 Haziran'da Pera Müzesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Arter'de gerçekleştirilmekte olan "Görme Biçimleri" sergisiyle paralel olarak gerçekleştirilecek olan gösterimlerin temelini BBC’nin dört bölümlük belgeseli Ways of Seeing (Görme Biçimleri) oluşturuyor. Bunun yanı sıra Tilda Swinton’ın öncülüğünde çekilen Quincy’de Dört Mevsim, dört kısa filmle John Berger'ın gündelik yaşamına tanıklık etmemizi sağlıyor.

Uzun süre iş birliği yaptığı Timothy Neat’le birlikte kendi kısa hikayesinden uyarladığı Play Me Something gizemli bir yabancının anlattığı bir hikayeye odaklanırken, metinlerini yazıp seslendirdiği Taşkafa belgeseli İstanbul´un sokak köpekleri ve şehrin köpeklerle bağı aracılığıyla hafıza ve aidiyet biçimlerini ele alıyor.

9-11 Haziran tarihleri arasında, Pera Müzesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan gösterimlerin programı ise şöyle:

9 Haziran Cuma



18.00 Taşkafa: Bir Sokak Hikayesi / Taşkafa: Stories from the Street (62')



20.00 Quincy'de Dört Mevsim ve Dört Ayrıcalıklı John Berger Portresi / The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger (90')



10 Haziran Cumartesi



13.30 Görme Biçimleri / Ways of Seeing 1-2 (60')



15.00 Görme Biçimleri / Ways of Seeing 3-4 (60')



16.30 Bana Bir Şeyler Çal / Play Me Something (72')



18.00 Quincy'de Dört Mevsim ve Dört Ayrıcalıklı John Berger Portresi / The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger (90')



11 Haziran Pazar



13.30 Görme Biçimleri / Ways of Seeing 1-2 (60')



15.00 Görme Biçimleri / Ways of Seeing 3-4 (60')



16.30 Bana Bir Şeyler Çal / Play Me Something (72')



18.00 Taşkafa: Bir Sokak Hikayesi / Taşkafa: Stories from the Street (62')