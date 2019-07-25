Lanetli Avlu yeniden Türkçede

Yeniden basılsa dediğimiz kitaplardan Lanetli Avlu İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Balkan edebiyatının dünyaca ünlü Nobel ödüllü yazarı İvo Andriç’in başyapıtı olarak değerlendirilen roman, hapsedilme deneyimi ve iradenin sınırları üzerine çarpıcı bir anlatı sunuyor. Osmanlı İstanbul’undaki Yeditepe Zindanı’nı “lanetli avlusu”nda toplanan Müslüman, Yahudi, Hıristiyan mahkûmların cezaevi avlusunun karamsar atmosferine kişiselle tarihseli birleştiren öyküleriyle direndikleri roman Osmanlı’nın çok uluslu mirasından baki kalmış gerçek yaşam sahneleri sunuyor.
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