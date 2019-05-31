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    31-05-2019

						
Pierre Loti’nin eseri Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi’nde

						

							
							

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Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi çok değerli bir eseri araştırmacıların kullanımına sundu. Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi Nadir Eserler Koleksiyonu bulunan Pierre Loti imzalı 1913 tarihli “La Turquie Agonisante” (Can Çekişen Türkiye) kitabı araştırmacıların ziyaretine açıldı.
 
  
Genel Koleksiyon, Yazma Eserler, Nadir Basma Eserler, Süreli Yayınlar ve Yapı Kredi Yayınları olmak üzere beş ana bölümden oluşan Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi tarih, sanat, edebiyat ve İstanbul kenti konularında uzmanlaşmış bir kütüphane. 80.000 cilde ulaşan kitap koleksiyonuna sahip olan kütüphanede araştırmacıların kullanımına açık, 1162 cilt içinde toplanmış 1635 adet yazma eser bulunuyor. Kütüphanede, çeşitli koleksiyonlardan derlenmiş 1165 civarında nadir kitap yer alıyor. 16.-20. yüzyıllara ait, çeşitli dillerde basılmış olan bu kitaplar arasında Strabon’un 1523 tarihli “Geographia”, Raif Efendi’nin 1803 tarihli “Cedid Atlas Tercümesi” ve Kâtip Çelebi’nin 1732 tarihli “Cihannüma” adlı eserinin yanında tüm dünyada önemi kabul edilmiş, kıymetli, nadir eser niteliğinde kitaplar yer alıyor.  “Yeditepe” dergisi ve Hüsamettin Bozok Arşivi, Melih Cevdet Anday Arşivi, Fuat Köprülü Arşivi, İsmail Hikmet Ertaylan Arşivi, Yahya Kemal Arşivi ve Orhan Burian Arşivi de çok yakında araştırmacıların hizmetine açılıyor. 
						

						

						
						
												

							
							

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Pierre Loti’nin eseri Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi’nde

					

				

				
				

					
Orhan Kemal ölümünün 49. yılında anılıyor

					

				

				
				

					
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