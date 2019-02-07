Rocky Balboa’nın hikayesi kitaplaştırıldı

Dünyanın en güzel kitaplarını basan yayınevlerinden Taschen, 40 yıllık televizyon ve sinema efsanesi Rocky Balboa’nın ihtişamlı hikayesini MGM arşivleri, Akademi kütüphanesinden görüntülerle bir araya getiriyor. Sylvester Stallone tarafından yazılan önsöz ve kendisiyle yapılan röportajlarla zenginleştirilen kitap, sinema tarihinin başyapıtlarından birini ismine layık bir şekilde anıyor. Sınırlı sayıda basılan Rocky kitabının her bir kopyası Stallone tarafından imzalanmış. Her bir kitapla birlikte 36 sayfalık bir Rocky not defteri ve Stallone’nin kendi yaptığı Finding Rocky tablosu hediye.
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