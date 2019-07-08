Sanatçılar Sagalassos için buluştu

Bozlu Art Project bu yıl temalı yaz sergilerinde Anadolu’nun en önemli antik yerleşimlerinden Sagalassos’u konu ediniyor. Sagalassos Vakfı’nın yönlendirmesi ile bir sosyal sorumluluk projesine dönüşen “Sagalassos İçin” başlıklı sergide Murat Germen, Selma Gürbüz, Kazım Karakaya, Murat Murova, Seyhan Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki yer alıyor. Antik kenti ziyaret eden sanatçıların Sagalassos’tan etkilenerek ürettiği yeni yapıtları veya bu sergide yer almasını arzu ettiği yapıtlarının satışından elde edilecek gelir, Sagalassos Vakfı’nın aracılığıyla antik kentteki Roma Hamamı’nın ayağa kaldırılması için kullanılacak. Sergiyi 31 Ağustos’a dek İstanbul Şişli’deki Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda gezebilirsiniz. bozluartproject.com