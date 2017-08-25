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    25-08-2017

						
Sarah Lotz’un Üç adlı romanı televizyona uyarlanıyor

						

							
							

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Korku ve gerilim romanlarının tanınmış kalemlerinden Sarah Lotz imzalı Üç bu kez beyaz camda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Romanın televizyon uyarlamasının yönetmen koltuğu ise Altın Küre sahibi Peter Straughan’a emanet!
 
BBC ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin yapımcılığını ise Forge üstleniyor. Sarah Lotz, her biri 60 dakika sürecek 8 bölüm olarak tasarlanan diziyle ilgili ne kadar heyecanlı olduğunu belirtti ve “Bu kadar yaratıcı, anlayışlı ve tutkulu isimlerle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum” dedi.
 
 
 
Dizinin yönetmeni Straughan ise projeyle ilgili verdiği bir röportajda, Üç'ün korku ve paranoyanın sıradan yaşamlar üzerindeki etkilerini sorgulatan, aynı zamanda toplumu küresel düzeyde nasıl etkilediğini irdeleyen bir eser olduğunun altını çizerek, “Şimdiye kadar proje üzerinde çalışmak büyüleyici bir yolculuktu. Artık heyecan verici ekibimizle yola devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
 
Sarah Lotz'un Üç adlı romanı 2014 yılında Türkçede de yayımlanmış ve kısa zamanda çok satan kitaplar arasına girmeyi başarmıştı. Üç'ün televizyon uyarlamasının ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ve dizinin başrollerinde hangi isimlerin yer alacağı ise belirsizliğini koruyor.
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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