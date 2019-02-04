Stephen King yeni romanının ipuçlarını paylaştı

Korku-gerilim edebiyatının en çok satan yazarlarından Stephen King 2019’un Eylül ayında yayımlanacak ve şimdiden Amazon üzerinden ön satışının başladığı yeni romanı The Institute’ye dair ipuçları paylaştı. Merak edenler için bir bölümü Ertertainment Weekly sitesinde yayımlanan kitap, yazarın iki başyapıtı “O” (It) ve “Tepki” (Firestarter) romanlarının karanlığını taşıyor. The Institute, telekinezi ve telepati gibi özel yetenekleri olan çocukların bir arada olduğu bir merkezdir. Romanın kahramanı Luke Ellis, anne-babası öldürüldükten sonra bu merkeze kaçırılmış ve diğer yetenekli çocuklarla birlikte hapsedilmiştir. Luke Ellis’in tek amacı vardır: Enstitüden kaçmak!
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