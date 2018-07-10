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    10-07-2018

						
Yeats'in çalınan mektupları kütüphaneye paketle yollandı

						

							
							

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William Butler Yeats’in 70’li yıllarda çalınan mektupları Princeton Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulundu. Durumu fark eden, yıllarını Keats’in metinleri üzerinde çalışmaya veren akademisyen John Kelly oldu. 

İrlanda’nın -ve belki de edebiyat tarihinin- en önemli şairlerinden Yeats’in mektupları, yakın zamanda, kahverengi bir paketin içinde, anonim bir şekilde kütüphaneye yollandı. 
 
 
Paketin içindeki, daha önce yayımlanmamış 17 adet mektup, 1908-1910 yılları arasında kaleme alınmış. Bu dönem, usta şairin yaşamı hakkında pek çok soru işaretinin olduğu bir zaman periyoduna denk geliyor. Mektuplar, Yeats’in o zamanki yayıncısı Arthur Bullen’a yazılmış. 

İngilizce şiirin en özgün isimlerinden Yeats, 1923 yılında, “her daim ilham veren şiirleri” için Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştü.
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
						

						

						
						
												

							
							

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