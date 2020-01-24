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    24-01-2020

						
“Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması”nda ödüller sahiplerine kavuşuyor

						

							
							

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Beykoz’un en güzel tarih, doğa ve insan manzaralarının amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektifinden yansıdığı “Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması”nda ödüller törenle sahiplerine kavuşuyor. Beykoz Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle 112 bin TL ödüllü olarak açılan yarışmaya 703 yerli ve 2 yabancı olmak üzere toplam 705 katılımcı 4 bin 754 fotoğrafla başvurdu. İstanbul’un en köklü ilçeleri arasında yer alan Beykoz’un tanıtımı ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen organizasyonla ilçenin fotoğraf sanatı açısından cazip hale gelmesi de amaçlandı. İlçenin doğal ve tarihi birikimine dikkat çeken yarışmanın “Foto Öykü” Kategorisi’ndeki birinciliği Caner Başer, ikinciliği Kemal Özkılıç, üçüncülüğü ise Emrah Ildız kazandı. “Serbest” Kategori birinci Neşe Arı, ikinci Ömer Kara, üçüncü ise Kahraman Turan oldu. Beykoz’u en iyi anlatan fotoğrafların sahipleri, 25 Ocak 2020 Cumartesi günü, saat:19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak. Tören öncesinde ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflardan oluşan Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışı yapılacak. Ödüllerin takdiminin ardından, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı, Türk Pavarotti olarak ünlenen Tenor Hakan Aysev bir konser verecek.
						

						

						
						
												

							
							

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