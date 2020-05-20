1990’ların en iyi 40 filmi

Sinema odaklı internet sitesi World of Reel’de gerçekleştirilen bir ankete göre, 1990’lı yılların en iyi 40 filmi belli oldu. Ankete sinema dünyasından pek çok kayda değer isim katıldı. Toplamda 175 farklı kişinin oy kullandığı listenin zirvesinde usta yönetmen Martin Scorsese’nin Goodfellas adlı kült yapımı yer aldı. Listede ikinci sırada ise Quentin Tarantino’nun Pulp Fiction’ı var. John Travolta, Uma Thurman ve Samuel L. Jackson gibi yıldızları bir araya getiren Ucuz Roman pek çok sinemasevere göre hâlâ Tarantino’nun en özel işlerinden birisi. Listenin üçüncü sırasında ise Thomas Harris’in Hannibal romanlarından uyarlanan Jodie Foster ve Anthony Hopkins’li The Silence of the Lambs var. İşte tam liste:
1. Goodfellas - Martin Scorsese
2. Pulp Fiction - Quentin Tarantino
3. The Silence of the Lambs - Jonathan Demme
4. Fargo - Coen Kardeşler
5. Eyes Wide Shut - Stanley Kubrick
6. Chungking Express - Wong Kar-Wai
7. Magnolia - Paul Thomas Anderson
8. Boogie Nights - Paul Thomas Anderson
9. Nema-ye Nazdik (Close-Up) - Abbas Kiarostami
10. The Thin Red Line - Terrence Malick
11. Unforgiven - Clint Eastwood
12. Sátántangó - Bela Tarr
13. Schindler’s List - Steven Spielberg
14. Beau travail - Claire Denis
15. Gu ling jie shao nian sha ren shi jian (A Brighter Summer Day) - Edward Yang
16. Safe - Todd Haynes
17. The Matrix - Lana ve Lilly Wachowski
18. L.A. Confidential - Curtis Hanson
19. Heat - Michael Mann
20. Fight Club - David Fincher
21. The Big Lebowski - Joel Coen
22. The Piano - Jane Campion
23. Saving Private Ryan - Steven Spielberg
24. Groundhog Day - Harold Ramis
25. Trois couleurs: Rouge (Three Colours: Red) - Krzysztof Kieślowski
26. Being John Malkovich - Spike Jonze
27. Jackie Brown - Quentin Tarantino
28. Trois couleurs: Bleu (Three Colours: Blue) - Krzysztof Kieślowski
29. Twin Peaks: Fire Walk With Me - David Lynch
30. Breaking the Waves - Lars von Trier
31. The Long Day Closes - Terrence Davies
32. Todo sobre mi madre (All About My Mother) - Pedro Almodovar
33. Rushmore - Wes Anderson
34. Before Sunrise - Richard Linklater
35. Paris is Burning - Jenni Livingston
36. Hoop Dreams - Steve James
37. Wandafuru raifu (After Life) - Hirokazu Kore-Eda
38. The Truman Show - Peter Weir
39. Lost Highway - David Lynch
40. Hai shang hua (The Flowers of Shanghai) - Hous Hsiao-Hsien
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