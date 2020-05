1990’ların en iyi 40 filmi

Sinema odaklı internet sitesi World of Reel’de gerçekleştirilen bir ankete göre, 1990’lı yılların en iyi 40 filmi belli oldu. Ankete sinema dünyasından pek çok kayda değer isim katıldı. Toplamda 175 farklı kişinin oy kullandığı listenin zirvesinde usta yönetmen Martin Scorsese’nin Goodfellas adlı kült yapımı yer aldı. Listede ikinci sırada ise Quentin Tarantino’nun Pulp Fiction’ı var. John Travolta, Uma Thurman ve Samuel L. Jackson gibi yıldızları bir araya getiren Ucuz Roman pek çok sinemasevere göre hâlâ Tarantino’nun en özel işlerinden birisi. Listenin üçüncü sırasında ise Thomas Harris’in Hannibal romanlarından uyarlanan Jodie Foster ve Anthony Hopkins’li The Silence of the Lambs var. İşte tam liste:

1. Goodfellas - Martin Scorsese

2. Pulp Fiction - Quentin Tarantino

3. The Silence of the Lambs - Jonathan Demme

4. Fargo - Coen Kardeşler

5. Eyes Wide Shut - Stanley Kubrick

6. Chungking Express - Wong Kar-Wai

7. Magnolia - Paul Thomas Anderson

8. Boogie Nights - Paul Thomas Anderson

9. Nema-ye Nazdik (Close-Up) - Abbas Kiarostami

10. The Thin Red Line - Terrence Malick

11. Unforgiven - Clint Eastwood

12. Sátántangó - Bela Tarr

13. Schindler’s List - Steven Spielberg

14. Beau travail - Claire Denis

15. Gu ling jie shao nian sha ren shi jian (A Brighter Summer Day) - Edward Yang

16. Safe - Todd Haynes

17. The Matrix - Lana ve Lilly Wachowski

18. L.A. Confidential - Curtis Hanson

19. Heat - Michael Mann

20. Fight Club - David Fincher

21. The Big Lebowski - Joel Coen

22. The Piano - Jane Campion

23. Saving Private Ryan - Steven Spielberg

24. Groundhog Day - Harold Ramis

25. Trois couleurs: Rouge (Three Colours: Red) - Krzysztof Kieślowski

26. Being John Malkovich - Spike Jonze

27. Jackie Brown - Quentin Tarantino

28. Trois couleurs: Bleu (Three Colours: Blue) - Krzysztof Kieślowski

29. Twin Peaks: Fire Walk With Me - David Lynch

30. Breaking the Waves - Lars von Trier

31. The Long Day Closes - Terrence Davies

32. Todo sobre mi madre (All About My Mother) - Pedro Almodovar

33. Rushmore - Wes Anderson

34. Before Sunrise - Richard Linklater

35. Paris is Burning - Jenni Livingston

36. Hoop Dreams - Steve James

37. Wandafuru raifu (After Life) - Hirokazu Kore-Eda

38. The Truman Show - Peter Weir

39. Lost Highway - David Lynch

40. Hai shang hua (The Flowers of Shanghai) - Hous Hsiao-Hsien