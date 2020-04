56. Kütüphane Haftası (30 Mart-5 Nisan) özelinde SALT Beyoğlu ve SALT Galata farklı seçkileri çevrimiçi olarak ziyaretçilerin ilgisine sunuyor. İlk olarak Ben Lewis’in 2013 yapımı Google and the World Brain (Google ve Dünyanın Beyni) belgesel filmini çevrimiçi gösterime sunuluyor.Google’ın bugüne dek yayımlanmış her kitabı tarama projesinin tek amacı, geleceğe miras bir dijital kitaplık oluşturmaktan mı ibaret? 90 dakikalık İngilizce filmi, 3-17 Nisan tarihlerinde www.youtube.com/user/SALTonlineistanbul Türkçe altyazılı olarak izlemek mümkün. Yine SALT Araştırma bünyesindeki “Mimarlık ve Tasarım” ve “Kent, Toplum ve Ekonomi” koleksiyonlarından derlenen kütüphane fotoğrafları albümü SALT Online Flickr hesabında erişime açıldı. 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına Türkiye’deki kütüphane yapılarının arşiv görsellerini incelemek için www.flickr.com/photos/saltonline linkini tıklamanız yeterli. Nevzat Sayın'ın 1978'de kurulan Bektaş Özyönetim Mimarlık İşliği’ndeki çalışma anlayışı ve üretim süreçleri üzerine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Cengiz Bektaş ile yaptığı söyleşiye de online erişebilirsiniz. SALT Galata’da düzenlenen programın video kaydına erişim için www.youtube.com/watch?v=lrKFkYF_Suc&feature=youtu.be linkine tıklamanız yeterli.