Arter’de çevrimiçi rehberli turlar Haziran ayında da devam ediyor

Arter’in düzenlediği çevrimiçi rehberli turlar Haziran ayında da her Cuma saat 18:30’da gerçekleşecek. Arter’in geçici olarak ziyarete kapalı olduğu dönemde sanat etrafında buluşmanın birleştirici gücüne odaklanan turlar, belirli temalar etrafında oluşturulan farklı eser seçkilerini bir rehber eşliğinde sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli turlar, 5, 12, 19 ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri 18:30-19:15 saatleri arasında gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak adına sınırlı katılımcıyla düzenlenen turlara katılmak için ogrenme@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.
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