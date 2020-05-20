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    20-05-2020

						
Arter’de çevrimiçi rehberli turlar Haziran ayında da devam ediyor

						

							
							

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Arter’in düzenlediği çevrimiçi rehberli turlar Haziran ayında da her Cuma saat 18:30’da gerçekleşecek. Arter’in geçici olarak ziyarete kapalı olduğu dönemde sanat etrafında buluşmanın birleştirici gücüne odaklanan turlar, belirli temalar etrafında oluşturulan farklı eser seçkilerini bir rehber eşliğinde sunuyor.  Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli turlar, 5, 12, 19 ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri 18:30-19:15 saatleri arasında gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak adına sınırlı katılımcıyla düzenlenen turlara katılmak için ogrenme@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Arter’de çevrimiçi rehberli turlar Haziran ayında da devam ediyor

					

				

				
				

					
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Dünyanın çehresini değiştiren en büyük seyahat, bir odada, bir kitabın yoldaşlığında yapılan seyahattir. Kitaplardan en çok yola çıkmasını öğrenebiliriz. Ola ki hoyrat bir karakterle birlikte seksen günde dünyanın çevresinde devri daim eder, aklımızın eremeyeceği sırlara vakıf oluruz. Her yolculuk, insanın kendi içine attığı adımı biraz daha kuvvetlendirir.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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