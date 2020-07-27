Benim Eserim’in konusu telif hakları

Telif hakları konusunda hem kamuoyunu hem sektörü hem de üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunan SETEM ikinci kez üniversite öğrencileri ve profesyonellerine yönelik bir eğitim çalışması ve senaryo yarışması düzenliyor. “Benim Eserim-2” isimli proje kapsamında yer alan senaryo yarışmasının konusu “telif hakları” olacak. Toplumda telif hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek ve ilk üç esere “Telif Haklarına Katkı Özel Plaketi” verilecek. Yarışma için adaylar 15 Eylül’e kadar başvuruda bulunabilecek. www.setem.org.tr
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