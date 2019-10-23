Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri’nin konuğu Füruzan

İFSAK’ın "Fotoğraf-Edebiyat Sohbetleri” dizisi kapsamında düzenlenen “Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri” etkinliğinin konuğu Füruzan. “Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri”nde fotoğrafçı ve yazar Lütfi Özgünaydın, bir görsel sunum hâline getirdiği Füruzan’ın yaşamından sahneleri belgeleyen fotoğrafları izleyicilerle paylaşacak ve ardından, Füruzan’la yaşamı ve kitapları üzerine bir söyleşi yapacak. Parasız Yatılı ile ilk olarak tanıyıp sevdiğimiz Füruzan Kuşatma, Benim Sinemalarım, Gül Mevsimidir, 47’liler, Gecenin Öteki Yüzü, Berlin’in Nar Çiçeği ve Sevda Dolu Bir Yaz ile, ülkemizin ve insanlarımızın kırsal ve kentsel yaşamını sıcak, acılı, yer yer insanın içine işleyen anlatımıyla öyküleştirdi ya da romanlaştırdı. Onun ilk günden bugüne geniş bir okur kitlesi tarafından bunca sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri, el atmış olduğu çevreyi, bu çevredeki insan kaynağını çok iyi tanıması.

Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri 26 Ekim Cumartesi günü, saat 19.00’da.