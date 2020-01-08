Göbeklitepe National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi

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Cahide Birgül ilk romanı Gölgeler Çekildiğinde’yi yazdığında edebiyat camiasında büyük yankı uyandırmıştı.
Neden fotoğraf çekeriz, fotoğrafın ruh halimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Fotoğrafın farklı disiplinlerle ilişkilerinin ele alındığı Merih Akoğul’un hazırladığı Fotoğraf Kulübü söyleşilerinin yeni yılın bu ilk programında, fotoğrafın insan psikolojisi üzerindeki etkisi ve “selfie” (özçekim) tutkusu ele alınacak.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çatısı altında bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yeni bir rekor kırıldı.
İKSV tarafından düzenlenen 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü kazananları açıklandı. Ödül bu sene iki çevirmen arasında paylaştırıldı. Yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’in yer aldığı seçici kurul bu yıl ödülü iki çevirmen arasında paylaştırdı.
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