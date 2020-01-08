Göbeklitepe National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi

Göbeklitepe son yıllarda hem tarih hem kültür meraklılarının büyük ilgisini çekiyor. Pek çok araştırmaya konu olan Göbeklitepe Son olarak Atiye dizisiyle dikkatleri çeken Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic dergisinin “2020 yılında gidilecek en iyi yerler” listesinde yer aldı. National Geographic dergisi, 2020’de mutlaka görülmesi gereken doğal ve kültür zenginlikleriyle bilinen yerleri listeledi. Listede dünyanın dört bir yanından doğal ve kültürel zenginlikleriyle görmeye değer en güzel lokasyonlar yer alıyor. Doğaseverler, şehir hayatı meraklıları, farklı kültürleri tanımak isteyenler ve yeni maceralara doyamayanlar için dört ana kategoriye ayrılan listede her ilgi alanından gezginlere hitap eden seçenekler bulunuyor. Göbeklitepe de kültür alanında “2020’nin mutlaka görülmesi gereken” yerlerinden biri oldu.