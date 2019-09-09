Hatay Meclis binası kültür-sanat merkezi oluyor

Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan Fransız mimar Leon Benju imzalı tarihi bina, yanındaki konakla beraber kültür-sanat merkezi haline getirilecek. Hatay’da 1927 yılında tarafından Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen bina 1938’den Hatay Devleti’nin Türkiye’ye katıldığı 29 Haziran 1939’a kadar meclis binası olarak hizmet vermişti. Sonraki yıllarda bu özelliğini yitiren ve çeşitli iş kollarına hizmet veren tarihi yapının kültürel faaliyetlerde değerlendirilmesi için harekete geçildi. Öncelikli hedef binayı aslına uygun şekilde restore etmek. Ardından meclis binası kültür-sanat merkezi olarak tasarlanacak, binaya bir de kütüphane yapılması planlanıyor.