James Baldwin anısına: “Nefes Alamıyorum”

ABD’li romancı, oyun yazarı ve aktivist James Baldwin’in kitaplarının birçoğunu okurla buluşturan Yapı Kredi Yayınları, 16 Temmuz Perşembe günü saat 18:00’da James Baldwin anısına bir söyleşi düzenliyor. Nefes Alamıyorum adlı söyleşinin konukları Zeynep Oral ve Zeynep Miraç. Minneapolis’te polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd’un “Nefes alamıyorum” çığlığı bize ve tüm dünyaya yeniden ABD’li romancı, oyun yazarı ve aktivist James Baldwin’i anımsattı. İstanbul’a yaptığı ziyaretlerden birinde gazeteci Zeynep Oral’a “Buradayım çünkü kendi ülkemde nefes a-la-mı-yo-rum. Burada rahat nefes alabiliyorum” demişti Baldwin. Söyleşiye (https://bit.ly/ykkscanlietkinlik13) linkine tıklayarak, Microsoft Teams uygulaması üzerinden katılabilirsiniz.
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