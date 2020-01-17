Kayseri Şehir Kütüphanesi hizmete açıldı!

Kayseri’de bulunan Meryem Ana Kilisesi, belediyenin gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları sonucunda Şehir Kütüphanesi’ne dönüştürülüp hizmete açıldı. 19. yüzyılda yapıldığı belirtilen kilisenin restorasyon çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Kütüphane 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bine yakın kitapla hizmet sunuyor. Bir kilisenin kütüphaneye dönüştürülmesi bakımından bir ilk özelliği taşıyan kütüphaneye gelenler katalog taraması yaparak istedikleri kitabı bulabiliyor, ödünç aldıkları kitapların süreleri dolunca online olarak süreyi uzatabiliyor, üye olduktan sonra e-kitaplara kütüphane dışından da ulaşabiliyorlar.
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