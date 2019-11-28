Mimesis Türkçede

Erich Auerbach özellikle karşılaştırmalı edebiyat alanında ürettiği eserleriyle 20. yüzyılın önemli yazarlarından birisi. Yazarın, 1942-1945 arasında İstanbul’da kaleme aldığı karşılaştırmalı edebiyat açısından devrim niteliğindeki eseri Mimesis, İthaki Yayınları tarafından Türkeçeye kazandırıldı. Eserin öne çıkan özelliği, 20. yüzyılın ikinci yarısında bu alanda ortaya konulan sayısız yapıttan farklı olarak kuramlardan çok metinlere yönelmiş olması. Sözcük ve bağlaç seçimlerine varıncaya kadar, edebiyatın titizlikle ilişkisini irdeleyerek “gerçekliğin” yazılı eserlerde temsilini ve üslubu konu edinen Mimesis, edebiyat ile hayatta, hoyratlığa, savurganlığa yer olmadığını, sözcükleri cömertçe harcayabileceğimizi, ama harcamanın bir ekonomisi olduğunu hatırlatıyor. Homeros ve Kitab-ı Mukaddes; Aziz Augustinus ve Ammianus Marcellinus; şövalye romansları, Dante ve Boccaccio; Antoine de la Sale, Shakespeare ve Rabelais; Montaigne ve Cervantes; Stendhal ve Virginia Woolf…