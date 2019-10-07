Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri Arapçaya çevrilecek

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı’nda, Türkçeden Arapçaya tercüme edilen edebiyat ve tarih alanındaki eserler okuyucuyla buluştu. Türkçeden Arapçaya tercümesi yapılan eserler arasında Osmanlı tarihi ve Türk edebiyatına yön vermiş isimlerin kitapları öne çıkıyor. Büyük Usta Necip Fazıl Kısakürek’in “Aynadaki Yalan” ile “O ve Ben” eserleri de Arapça olarak yayınlanacak.
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