Ömer Seyfettin’e 103, Nazım'a 35 bin lira

Türk edebiyatının kıymetli isimlerinden kalan mektup, kartpostal, imzalı kitap, çizim, el yazısı şiir, fotoğraf, kartvizit gibi birçok efemera müzayede usulüyle satışa sunuldu.
İstanbul Müzayede'nin "Anılar ve İmzalar 2" başlıklı etkinliğinde en yüksek pey, Ömer Seyfettin'in 1905 yılında Münir Bey'e gönderdiği imzalı kartpostala verildi. Henüz 36 yaşında vefat eden yazarın sağlığında kitabı yayımlanmadığı için imzası gayet değerli. Ömer Seyfettin’in fotoğrafının, el yazısının ve imzasının bulunduğu tarihi parça 73 bin liraya alıcı bulurken diğer giderlerle beraber toplam maliyeti 103 bin lira oluyor.
Koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiği müzayedede ayrıca şu parçalar dikkat çekti:
Nazım Hikmet imzalı, el yazısı "Köylü" şiiri 35 bin liraya;
Orhan Veli'nin desen ve imza ile süslediği el yazısı "Yaprak" şiiri 28 bin liraya;
Meşhur "Hayat kısa, kuşlar uçuyor." şiirinin yer aldığı Cemal Süreya imzalı el yazısı 22 bin liraya;
Ara Güler imzalı Sait Faik fotoğrafı 9 bin liraya;
Tomris Uyar’ı çizen ve "Banko" adlı şiiriyle birlikte imzalayan Cemal Süreya’dan kalan parça 8 bin 500 liraya;
Cahit Sıtkı Tarancı imzalı meşhur "Abbas" şiiri ise 8 bin liraya alıcı buldu.
Yeni yorum gönder