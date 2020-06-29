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    29-06-2020

						
Online Arapça kitap festivali başladı 

						

							
							

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Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Online Arapça Kitap Festivali 27 Haziran itibariyle başladı.  Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde yayınevlerini desteklemek ve Türkiye'deki Arapça kitap severlere kitapların kolay ulaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen festival 9 gün boyunca devam edecek. 30 yayıncının Arap dünyasından 100'ü aşkın markayı temsil ederek düzenlemiş olduğu kitap festivalinde 100 binden fazla Arapça kitap yer alıyor. www.onlinearabicbookfair.com adresi üzerinden düzenlenen fuarda Arap dünyasının önemli edebiyatçıları online olarak konuk olacak. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyeleri tarafından düzenlenen etkinliklerde Türkçeden Arapçaya tercüme edilmiş edebiyatımızın seçkin ürünlerinin tanıtılmasına özel bir yer verilmiş. İstanbul Üniversitesi Arap Dili Bölümü başta olmak üzere birçok üniversitenin online etkinliklerinin yer aldığı festivalde yarışmalar, Arapça müzik konserleri ve söyleşiler yer alıyor. Yayınevlerinin okurları için özel indirim fırsatları sunduğu fuar 9 gün boyunca 24 saat açık olacak. 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Deniz denildiğinde aklıma hep Küçük Kara Balık geliyor. Üstelik, Samed Behrengi’nin bu hüzünlü küçük öyküsü, yosunlarla kaplı bir kayadan göllere dökülen, oradan da nehir nehir denize açılan bir öyküdür. Elbette denizden daha fazlasını anlatır. Yine de büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesi, insanın dünyadaki yolculuğunu anlatmada bana hep eşsiz bir metafor olarak görünmüştür.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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