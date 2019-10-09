Penfest 2019’un teması: Kalemin Ucunda İstanbul

Dünyaca ünlü prestij kalem üreticileri, koleksiyonerleri ve sanatçıları markakalem.com tarafından ikinci kez Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Penfest’te bir araya gelecek. Festivalde değeri binlerce doları bulan özel tasarımlar ilk kez görücüye çıkacak. Festival bu yıl ‘Kalemin Ucunda İstanbul’ temasıyla düzenlenecek. Çırağan Sarayı’nda yapılacak festivalde değeri binlerce doları bulan sınırlı sayıda veya kişiye özel tasarım kalemler ilk kez İstanbul’da görücüye çıkacak. Kız Kulesi’nden Eminönü’ne, adalardan Galata Kulesi’ne kadar İstanbul’u İstanbul yapan tüm doğa ve tarih hazineleri festivale ruhunu verecek. Mürekkepler, kalemin ucundan İstanbul’u anlatmak için akacak.