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    17-05-2021

						
Sait Faik Armağanı'nı Şermin Yaşar kazandı

						

							
							

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Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık'ın hatırasını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikâye Armağanı" bu kez Şermin Yaşar'ın oldu.
 
Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin jüri heyetinde Doğan Hızlan başkanlığında Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Beşir Özmen ve Metin Celâl bulundu.
 
Bu yıl 67.si düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nda jüri, “İnsan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı” Şermin Yaşar’ın Deli Tarla adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.
						

						

						
						
												

							
							

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