Sanat Kritik podcast’leri Tanpınar’la başladı

Sanat Kritik’in yeni podcast serisi, Seval Şahin’in editörlüğünde dinleyicilerle buluşuyor. “Yaz Sıcağında Bir Esinti” başlıklı serinin ilki 120. doğum yıldönümü vesilesiyle Ahmet Hamdi Tanpınar’a ayrıldı. Dergâh Yayınları’nın desteğiyle hayata geçen projeye farklı alanlardan birçok yazar, şair, sanatçı ve akademisyen katıldı. İnci Enginün, Kayahan Özgül, Mahmut Mutman, Çimen Günay Erkol, Erendüz Atasü, Ayfer Tunç, Nezih Erdoğan, Kaan Ökten; Tanpınar’ın eserlerinden kendileri için kıymet taşıyan çeşitli pasaj ve şiirleri okudu, yorumladı.
Serinin her yıl yaz aylarında, belirli bir edebiyatçı odağında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Dinleyiciler bu seride, birbirinden farklı disiplinlerden isimlere kulak verebilecek; belirlenen yazar/şairlerin eserlerinin üzerlerinde bıraktıkları etkileri bu isimlerden dinleyebilecekler.
“Yaz Sıcağında Bir Esinti: Ahmet Hamdi Tanpınar” podcast serisine Sanat Kritik’in internet sitesinden, Sanat Kritik Spotify hesabından, Apple Podcast ve Google Podcast üzerinden ulaşılabilir.
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