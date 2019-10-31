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    31-10-2019

						
Sean Penn “Türlü İşlerin Adamı Bob Honey”i yazdı 

						

							
							

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Sean Penn, ilk romanı Türlü İşlerin Adamı Bob Honey ile edebiyat dünyasına giriş yapıyor. Ünlü oyuncunun ilk kitabı Bob Honey Who Just Do Stuff, Türlü İşlerin Adamı Bob Honey adıyla Alakarga Sanat Yayınları tarafından yayınlandı. Bir kara anlatı örneği olarak tanımlanan kitap Amerikan rüyasını eleştirisi aynı zamanda. Roman Bob Honey adlı Amerikalı bir kiralık katili anlatıyor. Kitabın bülteni Bob Honey’i şöyle anlatıyor: “Romanın kahramanı Bob Honey, görünüşe göre tipik bir Amerikan erkeği ama aslında bir kiralık katil. Foseptik depoları satmak, başka ülkelerdeki diktatörler için havaifişek gösterileri düzenlemek gibi işler yapıyor. Ama sonra işler karışmaya başlıyor ve gittikçe çığırından çıkan Amerikan siyaseti karşısında isyan bayrağını çekiyor.” Oyunculuğunun yanında Into the Wild, The Pledge ve The Crossing Guard gibi filmlerin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlenen Sean Penn görünen o ki farklı alanlarda üretmeye devam edecek. 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kadın kahramanlar içinde bazıları var ki, yıllar önce okumuş olmama rağmen halen onların hayatlarını merak ederim. Her okuyuşta farklı bir keşif, yeni bir detay, daha önce hiç fark etmediğim bir ayrıntı dikkatimi çeker ve buna şaşırır dururum. Eskiden okuduğum bir romana dönmek, eski bir arkadaşıma merhaba demeye benzer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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