Türk edebiyatının “Kaptan”ını özlemle anıyoruz

11 Ekim 2005’te 80 yaşında iken hayata gözlerini yuman Türk şair, romancı, düşünür, deneme yazarı, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan vefatının 14. yılında anılıyor. Şiirleri kadar görüş ve düşünceleriyle de büyük bir kitleye hitap eden Attilâ İlhan her ne kadar kendisini Büyük Yolların Haydutu olarak ansa da hem mahlas olarak kullandığı isimleri hem de aynı isimli şiirinin etkisiyle Türk edebiyatının Kaptan’ı olarak anılıyor. Attila İlhan, 14’üncü ölüm yıl dönümünde 10 Ekim Perşembe saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenecek etkinlikle anılacak. Etkinlikte Attilâ İlhan şiirlerini sanatçılar Kerem Alışık ve Şenay Gürler seslendirecek. Etkinlikte Attilâ İlhan’ın hayatından ve fikirlerinden kesitler içeren video gösterim de yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik Ferhat Göçer’in müzik dinletisi ile son bulacak.

Sisler Bulvarı’ndan Ayrılık Sevdaya Dâhil’e

“Genç”, “Yeni Nesil”, “Varlık”, “Aile”, “Yirminci Asır”, “Seçilmiş Hikâyeler”, “Kaynak”, “Ufuklar”, “Mavi”, “Yeditepe”, “Dost”, “Yelken”, “Ataç”, “Yön”, “Milliyet Sanat”, “Sanat Olayı” gibi dergilerde şiirleri, deneme ve eleştirileri yayınlanan İlhan Türk edebiyatının en önemli isimleri arasına girdi. Attila İlhan 80 yıllık hayatında, 1974’te “Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü”nü “Tutuklunun Günlüğü” isimli kitabıyla ve 1975’te “Yunus Nadi Roman Armağanı”nı “Sırtlan Payı” isimli romanıyla elde etti.

Atilla İlhan, 1948’de yazdığı Duvar isimli kitabıyla şiir ve edebiyat dünyasına adım attı. Ardından Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dâhil ve Kimi Sevsem Sensin isimli şiir kitaplarını çıkardı. Roman alanında Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Fena Halde Leman, Dersaadet'te Sabah Ezanları, Haco Hanım Vay, O Karanlıkta Biz, Allah'ın Süngüleri-Reis Paşa, Gazi Paşa ve O Sarışın Kurt adlı kitaplarını okuyucularıyla buluşturdu.